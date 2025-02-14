شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلي تستدعي شركات الاتصالات والهواتف في قضيتها ضد المخرج جاستن بالدوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفريق القانوني للنجمة بليك ليفلي أوامر استدعاء إلى مستشار العلاقات العامة جيد والاس، وكذلك AT&T وVerizon وT-Mobile وغيرها من الشركات المختلفة، بحثًا عن المزيد من الأدلة على حملة التشهير المزعومة التي شنها المخرج والفنان جاستن بالدوني ضدها.

حيث تلقت كل من AT&T وVerizon وT-Mobile وCloudflare Inc. وAOL أوامر استدعاء وسط المعركة القانونية الجارية في قضية أبطال فيلم It Ends With Us.

وذلك بعدما رفعت النجمة العالمية بليك ليفلي دعوى قضائية ضد المخرج وزميلها في بطولة فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، مدعية أنه تسبب لها في "أزمة عاطفية شديدة".

وظهرت تقارير عن خلاف بين بطلى العمل في أغسطس الماضى، مع توقعات بأن الخلافات الإبداعية فى فيلم It Ends With Us كانت السبب الرئيسي، ولكن رفعت ليفلى دعوى قضائية ضد بالدوني، مدعية أنه تحرش بها في موقع تصوير الفيلم.

ووفقًا لما نشره موقع TMZ، فإن الدعوى القضائية تزعم أن بالدوني أظهر سلوكًا تسبب في "أزمة عاطفية شديدة" لـ ليفلى، وتنص على عقد اجتماع بين الطرفين ومحامييهما، بالإضافة إلى وجود زوج ليفلي النجم العالمى رايان رينولدز، لحل الأزمة.

وتضمن الاجتماع عددًا من المطالب التي قدمتها ليفلي، بما في ذلك "عدم عرض المزيد من مقاطع الفيديو العارية أو صور النساء على بليك، وعدم ذكر المزيد من "إدمان" بالدوني المزعوم للمواد الإباحية، وعدم إجراء المزيد من المناقشات حول الموضوعات الجنسية أمام ليفلى وآخرين، وعدم الاستفسار عن وزن بليك، وعدم ذكر المزيد عن والد بليك المتوفى".