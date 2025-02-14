شكرا لقرائتكم خبر عن ألحان المهدى ابنة محمد هنيدى في مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة الشابة ألحان المهدى في بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية ابنة محمد هنيدى وسما إبراهيم، وتعيش فى منزل زوج والدتها الذى يجسد دوره صبرى فواز، وتواجه العديد من المفارقات الكوميدية مع والدها بعد استفاقته من الغيبوبة.



الحان المهدى

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً وسط تأكيدات من الأطباء بان حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال ألحان المهدى، فيلم بنسيون دلال الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، ألحان المهدى، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.