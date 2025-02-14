شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة بيضا الحلقة 20.. سامى الشيخ يقبض على حنان مطاوع بعد عملية ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 20 من مسلسل صفحة بيضا، بطولة النجمة حنان مطاوع، الكثير من الأحداث، حيث قام الضابط "إياد" سامي الشيخ، بمعرفة مكان "ضي" حنان مطاوع، وذلك من خلال تابلت ابنتها، حيث كانت ضي قد وصلت المستشفى للقيام بعملية ابنتها، ووصل إياد المستشفى في نفس الوقت، وظل يبحث عنها في كل مكان.

وحينه وصلت أخته تيسير عبد العزيز المستشفى أيضا بعدما أخلف إياد موعده معها ومع عريسها، وكان إياد قد أبلغ أصدقاءه بإحضار قوة والوصول للمستشفى، وبالفعل وصل إياد لحجرة الطفلة مايا وضبط ضي، التي ترجته أن يتركها ساعة فقط لتقوم بإحضار العلاج لابنتها، ولكن قام زملاؤه بالقبض عليها، وسط مشهد مؤثر بينها وبين ابنتها، وقررت أخت إياد أن تظل مع الطفلة وحاولت طمأنتها.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.