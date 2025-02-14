شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال وفرح الموجي يغنيان "دبلة الخطوبة" على الهواء ببرنامج "معكم" والان مع تفاصيل الخبر

قام المطرب أحمد جمال وخطيبته المطربة الشابة فرح الموجي، بالتشارك في غناء أغنية "يا دبلة الخطوبة"، على الهواء ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، وسط تفاعل كبير وتصفيق من الجمهور في الاستوديو.

وأقبل أحمد جمال وفرح الموجي خلال الحلقة على غناء عددا كبيرا من الأغاني الرومانسية معا، ويؤديان أكثر من دويتو معا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان ارتباطهما ونشر كواليس وفيديوهات خطوبتهما.

وكشف المطرب احمد جمال خلال الحلقة أنه لم يكن قد شاهد فرح الموجي أثناء مشاركتها خلال طفولتها في برنامج اكتشاف المواهب الصغيرة ولم يكن يعرف أنها تغنى، وقال إنه يعرف والدها الملحن أحمد الموجي الذي ينتمى إلى عائلة الموجي الموسيقية، وأثناء حضورهما مناسبة مشتركة تعرف عليها وتقدم لخطبتها.

