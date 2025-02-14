شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكرم المايسترو الكبير عمر خيرت فى ليلة استثنائية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

أقامت مساء اليوم الخميس هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حفلا موسيقيا ضخما للموسيقار الكبير عمر خيرت، على مسرح بكر الشدى فى مدينة الرياض على هامش موسم الرياض 2025، بقيادة المايسترو وليد فايد والمايسترو العالمى ماثيو فريمان، وسط حضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة والبارزة، كما كان الحفل بمصاحبة أوركسترا ضخمة عالمية احتوت على 130 عازفا وعازفة من المصريين والأجانب، والحفل من تنظيم بنش مارك، حيث يعد الحفل تكريما لمسيرة الموسيقار الكبير عمر خيرت بعنوان "ليلة عمر خيرت" وهى ليلة استثنائية ضمن ليالى التكريمات التى قدمها تركى ال الشيخ للمبدعين ممذ انطلاق موسم الرياض.

وحضر الحفل كل من الأمير بدر بن مساعد، والفنانة لبلبة، والفنان حسن شرارة، والفنان أحمد ثروت، والفنان تامر عبد المنعم، وعدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

وافتتح الحفل الذى تم تقديمه على فقرتين، بدأت الفقرة الأولى بقيادة المايسترو العالمى ماثيو فريمان، بمقطوعة موسيقية بعنوان "افتتاحية مصرية"، ثم بعدها مقطوعة هى دى الحياة، ثم قدم عمر خيرت المغنى الأوبرالى جوناثان أنطونى والذى قدم مقطوعة هى دى الحياة بشكل أوبرالى، لأول مرة مع الموسيقار عمر خيرت، ثم قدم خيرت عازف الكمانجة العالمى السوليست ماكسيم لاونجاروف ليشارك فى مقطوعة ضمير أبلة حكمت وسط تصفيق حاد من الجمهور.

ثم قدم عمر خيرت والأوركسترا السيمفونية مقطوعة مميزة بدأت بعازفين الترومبيت تمهيدا لمشاركة ثلاث مقطوعات وهى (تيمة حب، جيران الهنا، العاصفة).

مشاركة المايسترو وليد فايد

وقدم عمر خيرت المايسترو الكبير وليد فايد ليبدأ قيادته للأوركسترا بمقطوعة رابسودية عربية، ثم مقطوعة العرافة والعطور السبعة، ثم مقطوعة حبيبة، حيث أشعل بها حماس الجمهور، الذى تفاعل مع المقطوعات بحرارة شديدة.

وأشعل خيرت المسرح بمقطوعة هويد الليل، حيث طلب الجمهور إعادتها مرة أخرى ليلبى خيرت طلب الحضور ويعيد عزف آخر جزء فى هويد الليل.

وقدم خيرت أيضا أحد أبرز مقطوعاته الموسيقية الشهيرة بعنوان مسألة مبدأ، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وحرص المستشار تركى آل الشيخ على تكريم الموسيقار عمر خيرت على مسيرته الفنية الكبيرة وإنجاز العمر، ليصبح عمر خيرت ضمن سلسلة التكريمات للمبدعين التى قدمها تركى خلال ليالى موسم الرياض.

الفقرة الثانية من ليلة عمر خيرت

بدأت الفقرة الثانية بقيادة المايسترو وليد فايد بمقطوعة قضية عم أحمد، ثم مقطوعة اندلسية وتأتى بعدها مقطوعة عارفة، ثم مقطوعة ليلة القبض غلى فاطمة.

ثم قدم خيرت بمصاحبة الأوركسترا مقطوعة خايف من بكرة ليه، ثم مقطوعة الخواجة عبد القادر، وزى الهوى، الداعية، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، مافيا، عفوا أيها القانون، صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، وآخر المقطوعات فيها حاجة حلوة ليختتم بها ليلته فى الرياض.

ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريمًا لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة. وكانت بدايته الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن، وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفًا محترفًا يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

ولم يكتفِ عمر خيرت بالعزف والتأليف، بل امتد نشاطه إلى الموسيقى التصويرية، التي أبدع فيها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي أثَّرت في الذاكرة الجمعية للجمهور العربي، ومن أشهر أعماله الموسيقية التصويرية فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، الذي مثَّل بداية انطلاقته في هذا المجال عام 1984، كما قدم مؤلفات موسيقية رائعة لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، مثل "قضية العم أحمد" و"عفواً أيها القانون" و"إعدام ميت" وغيرها الكثير.



الموسيقار عمر خيرت في الرياض



تركى آل الشيخ يكرم المايسترو عمر خيرت