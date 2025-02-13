تامر حسني يحذر من إنتحال إسمه وإستغلال علامته التجارية في حفلات وهمية

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ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان المصري تامر حسني بيانًا هامًا عبر صفحته ، حذر فيه متابعيه من وجود أشخاص وصفحات وهمية تقوم بانتحال اسمه واستغلال علامته التجارية للترويج لحفلات غير حقيقية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وأكد تامر حسني أن جميع الحفلات التي يشارك فيها يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وحصري من خلال صفحاته الرسمية وشركة "يف اتش برودكشن" فقط، مشددًا على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية التي تروج لحفلات لا أساس لها، وأضاف حسني أن شركته تقوم بمتابعة هذه الصفحات والأشخاص قانونيًا وقضائيًا لضمان حفظ حقوقها وحماية جمهورها من أي عمليات احتيال.
واختتم البيان بتوجيه التحذير للجميع، معربًا عن تقديره واحترامه لجمهوره الذي يحرص دائمًا على دعمه .
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