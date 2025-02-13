"فيلم "Mufasa: The Lion King" يحقق إيرادات جديدة في شباك التذاكر العالمي

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "Mufasa: The Lion King" إيرادات تقدر بـ 672 مليونًا و114 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في 20 كانون الأول 2024، و هو من إنتاج ديزني، يبلغ طول الفيلم ساعة و58 دقيقة.



تقسَّمت الإيرادات إلى 235 مليونًا و602 ألف دولار في شباك التذاكر الأميركي، و436 مليونًا و511 ألف دولار في الأسواق العالمية.

يروي الفيلم قصة الملك موفاسا الأصلية، وهو من إخراج باري جينكينز، بينما يعود كاتب السيناريو جيف ناثانسون من فيلم 2019، وتبدأ أحداثه بعيدًا عن الجبال والظلال، مع تقديم أسلوب واقعي مشابه للفيلم السابق.