الجمهور يتدافع حول محمد رمضان لإتقاط صور تذكارية .. وهذا ما يحضر له الأخير - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري محمد رمضان حماس محبيه بعدما نشر مقاطع فيديو عبر حسابه ، كشف فيها عن برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وعلق رمضان قائلاً: " short, you are in my vein

Ramadan Cannon" .



وقال رمضان خلال الفيديو: "في مدفع رمضان دا قبل أذان المغرب قبل ما الناس تفطر وفي مدفع رمضان دا بعد الفطار عشان الناس تفرح.. وهتقولي عامل دا ليه هقولك باختصار شديد الناس عايزة الجديد يا ليفة"، وكتب تعليقا على فيديو: "ثقة في الله مصر هتفرح".

يأتي هذا العمل بعد نجاح أغنيتيه "قطتي مبتخربش" و"أنا البلد"، اللتين حققتا ملايين المشاهدات .