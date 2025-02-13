هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة: “ابنة الأهرامات”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بجانب الأهرامات حيث مازحها الجمهور بتعليقات طريفة بعد نجاحها في مسلسل “إقامة جبرية”.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة بسيطة ولافتة مرتديةً بلوزة أنيقة باللون الأسود، وعلّقت على الصور قائلةً: “ابنة الأهرامات”، لتتلقى العديد من التعليقات الطريفة التي مازحها بها الجمهور، حيث قالت إحدى المتابِعات: “مش قادرة أشوفك غير سلمى”، في إشارة الى الشخصية التي جسّدتها في المسلسل، فيما علّق أحد المتابعين قائلاً: “أحلى فنانة تصور المسلسل ف حميات العباسية”، بينما قال ثالث: “أحلى توكسيك شوفتها في حياااااتي”.

يُذكر أن مسلسل “إقامة جبرية” حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، كما تصدّر التريند على السوشيال ميديا ومحركات البحث بفضل قصّته المثيرة والمشوقة، إضافةً الى أداء أبطاله، خاصةً هنا الزاهد التي تألقت في دور المريضة النفسية “سلمى”، وصابرين في دور الطبيبة النفسانية التي تحاول حماية ابنها من خطر هذه الفتاة المضطربة.

المسلسل هو بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.