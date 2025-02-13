إلهام شاهين تردّ على الانتقادات: “حركة شعبية”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ردّها الأول على الانتقادات التي طاولتها بعد طرح برومو مسلسل “سيد الناس”، قالت الفنانة إلهام شاهين تعليقاً على صورتها المنتشرة وهي تشرب القهوة بطريقة غريبة في برومو المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان 2025: “دي حركة الناس في المناطق الشعبية بتعملها عشان تستطعم القهوة والبُن أكتر، والجمهور بقى عنده ثقة كبيرة في أعمال محمد سامي وهنشوف مباراة تمثيل وبطولة جماعية”.

وتُجسد إلهام شاهين خلال أحداث العمل شخصية سيدة تُدعى “اعتماد الهواري”، وتكون زوجة خالد الصاوي، وهو والد “الجارحي أبو العباس” الذي يجسّد دوره عمرو سعد، وتدخل “اعتماد” مع “الجارحي” في صراعات كبيرة بعد وفاة والده.

وتمّ تداول البرومو الدعائي لمسلسل “سيد الناس” بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرضه، حيث تخطت نسبة المشاهدة الـ 10 ملايين في أقل من 24 ساعة من طرح الشركة المنتجة له.

مسلسل “سيد الناس” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر…، وهو من تأليف “ورشة قلم” وإخراج محمد سامي.