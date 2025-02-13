ياسمين رئيس تكشف كواليس بوستر مسلسلها الرمضاني!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار الترويج لمسلسلها الرمضاني “منتهي الصلاحية”، نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس تصوير بوستر المسلسل، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تلتقط مجموعة صور بوضعيات مختلفة لاختيار الصورة الأنسب لوضعها على بوسترها المنفرد بالمسلسل، حيث ارتدت ملابس كاجوال تعبّر بها عن الشخصية التي تجسّدها في العمل.

مسلسل “منتهي الصلاحية” هو بطولة: ياسمين رئيس، محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك…، ومن تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخص يتعرّض للظلم ويدخل السجن، وبعد خروجه من السجن يتجه الى عالم المراهنات.

من ناحية أخرى، يُعرض حالياً لياسمين رئيس فيلم “الهنا اللي أنا فيه” الذي شاركت في بطولته مع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وحقق إيرادات كبيرة في دور العرض، حيث تخطّت إيراداته الـ40 مليون جنيه في مصر، وتصدّر البوكس أوفيس في السعودية حيث اقترب من الـ 24 مليون ريال.