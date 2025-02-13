رسالة دعم مفاجئة لشيرين عبد الوهاب.. ماذا يحدث؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في محاولة لدعم الفنانة شيرين عبد الوهاب فنياً بعد انتهاء أزمتها مع شركة “روتانا”، وجّه الملحن إيهاب عبد الواحد ملحن أغنية “تيجي نسيب” للفنانة أنغام، رسالة الى شيرين يعلن خلالها عن استعداده للتعاون معها في أي عمل، وذلك بعد استعادة نشاطها الفني.

وقال إيهاب في تصريحات صحافية: “بقولّها حمد لله على سلامتك ووحشتينا كلنا أنتي أختي وحبيبتي وكلنا جاهزين معاكي ويالا بينا شاوري أنتي بس وهتلاقينا جنبك ووراكي وأيدينا في إيدك”.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تعود خلال رمضان المقبل للظهور في إعلان جديد ضمن حملة إعلانات لإحدى شركات الاتصالات، وذلك استمراراً لمشاركتها المعتادة في حملات رمضان الإعلانية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بإلزام شركة “روتانا” دفع مليونَي جنيه لشيرين عبد الوهاب تعويضاً عن حذف أغانيها.

وقال ياسر قنطوش محامي شيرين، إن الدائرة الخامسة كلية في محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بعدم جواز نظر الدعوى الرقم 533 التي رفعتها شركة “روتانا” ضد الفنانة، مطالبةً بتنفيذ العقد المبرم بينهما.

وأشار قنطوش الى أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى في سابقة الفصل فيها بانقضاء العقد للدعوى الرقم 601 ق.