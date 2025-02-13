تركي آل الشيخ يدعو لمقاطعة فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سياق ترويجه لفيلم The Seven Dogs الذي يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويتم تصويره في استوديوهات Big Time، نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية صوراً جديدة من الفيلم مطالباً الجمهور بعدم مشاهدته، لأنه يريد أن يشاهده بمفرده.

وعلّق رئيس هيئة الترفيه على الصور بجملة ساخرة قال فيها: “‏سيكون أسوأ فيلم في تاريخ السينما العربية، لا أنصح بمشاهدته، أنا مصلحة أشوفه لوحدي”.

وكان رئيس هيئة الترفيه قد نشر مجموعة من الصور لكواليس العمل، الذي وصفه بأكبر إنتاج عربي لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، وقال: “يشارك في بطولته اثنان من أهم النجوم العرب والمتربّعان على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبد العزيز والغالي النجم أحمد عز، إخراج المخرجَين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3”.

فيلم The Seven Dogs هو قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح.

يُذكر أنه عُرض لكريم عبد العزيز أخيراً مسرحية “الباشا”، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وشاركه في بطولتها: هنا الزاهد وحاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، وهي من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.

أما أحمد عز فعُرض له أخيراً فيلم “ولاد رزق… القاضية”، ويشاركه في بطولته كلٌ من: عمرو يوسف، وكريم قاسم، وآسر ياسين، وسيد رجب، والملاكم العالمي تايسون فيوري، ونجوم الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.