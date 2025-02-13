ميرفت أمين تنفعل في عزاء شهيرة: “يوووه”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت جنازات المشاهير وافراد أسرهم موقفاً عصيباً مجدداً مع الصحافيين، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد انفعال الممثلة المصرية ميرفت أمين على عدد من الإعلاميين.

وأظهر الفيديو أمين أثناء خروجها من عزاء شقيق الفنانة المعتزلة شهيرة، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بمحافظة الجيزة المصرية.

وصرخت الفنانة القدير في وجه الصحافيين الذي تجمهورا حولها خلال توجهها إلى سيارتها، قائلةً: “يوووه” للتعبير عن غضبها وامتعاضها من سلوكهم.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تعزية شهيرة بشقيقها، حيث كان من أبرز الحضور: ياسر جلال، سهير رمزي، مجدي فكري، بوسي شلبي، رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمي، تيسير فهمي، الإعلامية سهير شلبي، والفنان الشاب محمود ياسين وغيرهم.

وفي شهر كانون الثاني (يناير) المنصرم، إضطرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى استقبال العزاء بوالدها أمام المقابر فقط، بعد دفنه مباشرةً. وعبّرت عن استيائها من الصحافيين، حيث علّقت بانفعال على ملاحقتهم لها في كل مكان وإزعاجها بالقول: “عارفين يا جماعة، أنا كدا كويس أني لغيت العزاء بجد باللي انتو بتعملوا دا والله، مينفعش بجد”.