كاردي بي تهاجم ترامب: “أعد لي عمي أو عوضني عن حذائي!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لامت كاردي بي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التآكل الشديد في الكعب العالي الذي انتعلته في حفل “السوبر بول”، معلنةً أنها تريد عودة عمّها المُبعد إلى البلاد كنوع من التعويض.

وقالت مغنّية الراب إن حضور ترامب في “السوبر بول 50” في نيو أورليانز خلق حالة أمنية مشدّدة للغاية، ما أجبرها على المشي لمسافة طويلة بحذائها ذي الكعب العالي من “كريستيان لوبوتان”، والذي يبلغ ثمنه 3000 دولار أميركي.

وأشارت كاردي بي إلى أن ترامب وفريق الخدمة السرّية التابع له تسبّبوا في قطع خدمة النقل المجانية لعربة الغولف لكبار الشخصيات في وقت مبكر، لذا كان عليها أن تسير لمسافة أطول مما توقعت، وتعرّض حذاؤها ذو الكعب العالي والنعل الأحمر لضرر كبير.

واستعرضت كاردي بي الضرر الذي لحق بحذائها من خلال فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقدت فيه ترامب لكونه أول رئيس يحضر “السوبر بول”.

وأكّدت أن هذا الموقف جعلها تكره ترامب، لكنها أعلنت أن لديها حلاً لتخفيف آلامها، وتصحيح ما حصل معها، “إذا استخدم بعض الخيوط (نفوذه)” لجلب عمّها الذي لم يتم ذكر اسمه من بلده الأصلي وإعادته إلى الولايات المتحدة.