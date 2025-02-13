القضاء الكويتي يحكم بحبس فجر السعيد 3 سنوات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر القضاء الكويتي اليوم (الخميس)، حكماً بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية أمن دولة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام كويتية.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن “النيابة العامة وجّهت الى السعيد تُهماً تشمل إذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال شبكة المعلومات، ونقل أخبار مختلقة، وهي التُّهم التي دينت بها وأدت إلى صدور حكم بسجنها”.

في المقابل، أوضحت الصحيفة أن “المحكمة برّأت فجر السعيد من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت في 8 كانون الثاني (يناير) الجاري قراراً بحبس السعيد 21 يوماً احتياطياً، ونقلها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالدعوة الى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد.

وفي مطلع شهر شباط (فبراير) الحالي، أصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً بحبس السعيد لمدة 21 يوماً احتياطياً، ونقلها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة (العراق).

واتُّخذ هذا الإجراء بعد تقديم سفارة الدولة المعنية شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واعتذرت السعيد الى العراق بقولها: “انطلاقا مني وحرصاً على العلاقات الطيبة الكويتية- العراقية بين البلدين والتي عملت دائماً بشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات وإرجاع المياه الى مجاريها وتضميد جروح الماضي، أتقدّم باعتذاري الى جمهورية العراق الشقيق… عن كل ما بدر مني مما قد يعكّر صفو العلاقات بين البلدين، أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطّائين التوّابون. كما قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق إليه من النقد السياسي وغيره”.