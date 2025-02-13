أزمة الجنسية في الكويت تتفاقم.. فنانة شهيرة تخرج عن صمتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكت الفنانة شهد سلمان لحظة إعلانها أن قرار سحب الجنسية الكويتية منها “دمرها نفسياً”، قائلةً إنها ما زالت تعيش تبعات القرار.

وشدّدت سلمان على أنها فضّلت الصمت على الحديث عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن الأمر “أتعبني وقهرني وايد (جداً)”، على حد تعبيرها.

وقالت: “كثيرون لم يكونوا على علم بحصولي على الجنسية الكويتية… أصولي عراقية-سعودية، ومن يريد التصديق فليصدق، ومَن لا يرغب فله ذلك”.

يُذكر أن شهد سلمان درست في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت. وبدأت مشوارها الفني عام 2006 مع المخرج محمد دحام الشمري في مسلسل “رحلة انتظار”، بعدها شاركت مع الفنان عبد العزيز المسلم في مسلسل “فريج صويلح”، لتستمر رحلتها في الدراما الخليجية حتى الآن.

وانضمت سلمان إلى الفنانين داوود حسين ونوال الكويتية في ملف سحب الجنسية، كما أصدرت السلطات الكويتية الأسبوع الماضي مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، فضلاً عمّن اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.

وبدأ الكويت في أيلول (سبتمبر) الماضي حملة تستهدف “حالات الجنسية المزوّرة والمزدوجة”، تم على أثرها تجريد شخصيات معروفة من جنسية البلد.