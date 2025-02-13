شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية جمعتلك كل النجوم.. Watch it تروج لـ مسلسل شهادة معاملة أطفال بـ14 بوستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى والمقرر عرضه في شهر رمضان على شاشات المتحدة، بطرح 14 بوستر فردي لأبطال العمل، وعلقت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "حكاية واحدة جمعتلك بين نجوم مش هتضحك غير معاهم من قلبك".

مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

وفي سياق آخر ينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.



وليد فواز من مسلسل شهادة معاملة اطفال



محمد هنيدى من مسلسل شهادة معاملة اطفال



صبري فواز من مسلسل شهادة معاملة اطفال



سما ابراهيم من مسلسل شهادة معاملة اطفال



محمود حافظ من مسلسل شهادة معاملة اطفال



نهى عابدين من مسلسل شهادة معاملة اطفال



علاء مرسي من مسلسل شهادة معاملة اطفال



خالد انور من مسلسل شهادة معاملة اطفال



هناء الشوربجى من مسلسل شهادة معاملة اطفال



الهام وجدى من مسلسل شهادة معاملة اطفال



جيهان خليل من مسلسل شهادة معاملة اطفال



الحان المهدى من مسلسل شهادة معاملة اطفال



تامر فرج من مسلسل شهادة معاملة اطفال