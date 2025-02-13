شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عز الدين تبدأ مغامرتها الرمضانية مع "هايدي ونوفل" على الراديو 9090 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة إيناس عز الدين على المشاركة في بطولة مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان "هايدي ونوفل"، والذي سيذاع عبر الراديو 9090 خلال شهر رمضان المقبل، وبدأت إيناس بالفعل تسجيل الحلقات الأولى من المسلسل، كما قامت بتصوير البوستر الدعائي له.

"هايدي ونوفل" يشارك في بطولته إلى جانب إيناس عز الدين كل من الفنانة مي سليم، والفنان عمرو عبد العزيز، والإعلامي والفنان محمد نشأت، ويشارك في المسلسل أيضًا عدد من الفنانين الآخرين مثل شروق محمد، ودينا وشاحي، وإيهاب الزناتي، وعلي الطيب، وهبة المهدي.

يأتي هذا المسلسل كجزء من الخطة البرامجية المميزة التي يسعى الراديو لتقديمها لجمهوره خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل بالكامل قريبًا.

يذكر أن إيناس عز الدين، تنشغل حاليا بالاستعداد لتصوير مسلسل جديد من المقرر عرضه بعد إنتهاء موسم رمضان 2025.