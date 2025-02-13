شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تساقط الثلوج.. جمهور مهرجان برلين فوق الأسطح مرتدين بُرنص الحمام والان مع تفاصيل الخبر

رصدت عدسات المصورين عددا من النزلاء في الفنادق حول مقر مهرجان برلين السينمائي الدولي، وهم يقفون على أسطح الفنادق مرتدين البُرنص - روب الحمام لمتابعة السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان، وليصوروا بهواتفهم أجواء المهرجان من أعلى.

وفي سياق متصل منح مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 75، الممثلة تيلدا سوينتون الدب الذهبي وذلك تقديرا لإنجازاتها السينمائية على مدار سنوات طويلة.

فيما يشهد حفل الافتتاح حضور أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، المخرج التليفزيونى والسينمائى الفرنسى المغربى نبيل عيوش، والمخرج السينمائي الأرجنتيني رودريغو مورينو، والممثل وكاتب السيناريو الألماني ماريا شريدر، ورئيس لجنة التحكيم، المخرج السينمائي الأمريكي تود هاينز، والممثل الصيني فان بينج بينج، ومصممة الأزياء الألمانية بينا دايجيلر، والناقدة السينمائية الأمريكية إيمي نيكلسون.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم المخرج توم تيكوير The Light، وهو قصة عائلة ألمانية مختلة على حافة الهاوية تنقذها مديرة المنزل السورية.

الفيلم ناطق بالألمانية ويصفه مخرجه بأنه فيلم سياسي وعرضه يأتي بالتزامن مع الانتخابات العامة في 21 فبراير الجاري وسط نداءات بتطبيق قواعد صارمة تتعلق بالهجرة. فيلم "The Light" يقوم ببطولته لارس إيدنجر، و نيكوليت كريبيتز في دور ميلينا وتيم.

وفي سياق متصل كشف مهرجان برلين عن تكريم خبير الأفلام والمدير الفني لمؤسسة Deutsche Kinemathek ، راينر روثر ، بكاميرا برليناله.

وقالت مديرة مهرجان برليناله تريشيا توتل: "نحن نكرم راينر روثر لسنوات عمله العديدة في خدمة الحفاظ على تاريخ السينما وباعتباره باني جسور بين التاريخ والسينما المعاصرة، تحت قيادته، نجح Deutsche Kinemathek في جعل التراث الحي للفن السينمائي متاحًا، وخلق الظروف للرقمنة ووضع استراتيجيات لفتحه أمام جماهير جديدة، ونود أن نشكر بشكل خاص راينر روثر على عمله كأمين متحمس ألهم عددًا لا يحصى من زوار مهرجان برلين بعمله".

وسيتم منح كاميرا برليناله لراينر روثر في 20 فبراير المقبل، الساعة 2.30 مساءً في أكاديمية الفنون في Hanseatenweg، حيث سيلقي توماس كروجر، رئيس الوكالة الفيدرالية للتعليم المدني، كلمة التكريم، وكجزء من العرض الخاص لمهرجان برلين السينمائي، سيتم عرض فيلم Yella (2007) الحائز على جائزة مهرجان برلين السينمائي للمخرج كريستيان بيتزولد.

يشغل الدكتور راينر روثر منصب المدير الفني لمؤسسة Deutsche Kinemathek ورئيس معرض برلين السينمائي الاستعادي منذ أبريل 2006، وهو مسئول أيضًا عن معرض برلين السينمائي الكلاسيكي.



جمهور مهرجان برلين يتابعون افتتاحه مرتيدين البرنص