فن ومشاهير

انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور

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  • انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور 1/7
  • انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور 2/7
  • انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور 3/7
  • انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور 4/7
  • انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور 5/7
  • انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور 6/7
  • انطلاق الدورة الـ 75 من مهرجان برلين وسط هطول الثلوج.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الخميس، 13 فبراير 2025 09:21 م

انطلق منذ قليل افتتاح الدورة الـ75 من عمر مهرجان برلين السينمائى بألمانيا، وسط هطول الثلوج بمصاحبة موجة من الصقيع والبرد القارس.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من تيلدا سوينتون وعدد من ضيوف المهرجان والنشطاء، إضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، المخرج التليفزيونى والسينمائى الفرنسى المغربى نبيل عيوش، والمخرج السينمائي الأرجنتيني رودريغو مورينو، والممثل وكاتب السيناريو الألماني ماريا شريدر، ورئيس لجنة التحكيم، المخرج السينمائي الأمريكي تود هاينز، والممثل الصيني فان بينج بينج، ومصممة الأزياء الألمانية بينا دايجيلر، والناقدة السينمائية الأمريكية إيمي نيكلسون.

وشهد مقر المهرجان مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية وحاول المتظاهرين توصيل رسالتهم من خلال المهرجان لدعم القضية الفلسطينية.

وتأتى التظاهرة وسط حالة الجدل الكبيرة التي أثارها الرئيس الأمريكي ترامب حول تهجير أهل غزة وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل قاطع.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم المخرج توم تيكوير The Light، وهو قصة عائلة ألمانية مختلة على حافة الهاوية تنقذها مديرة المنزل السورية.

الفيلم ناطق بالألمانية ويصفه مخرجه بأنه فيلم سياسي وعرضه يأتي بالتزامن مع الانتخابات العامة في 21 فبراير الجاري وسط نداءات بتطبيق قواعد صارمة تتعلق بالهجرة. فيلم "The Light" يقوم ببطولته لارس إيدنجر، و نيكوليت كريبيتز في دور ميلينا وتيم.

وفي سياق متصل كشف مهرجان برلين عن تكريم خبير الأفلام والمدير الفني لمؤسسة Deutsche Kinemathek، راينر روثر، بكاميرا برليناله.

وصرحت مديرة مهرجان برليناله تريشيا توتل: "نحن نكرم راينر روثر لسنوات عمله العديدة في خدمة الحفاظ على تاريخ السينما وباعتباره باني جسور بين التاريخ والسينما المعاصرة، تحت قيادته، نجح Deutsche Kinemathek في جعل التراث الحي للفن السينمائي متاحًا، وخلق الظروف للرقمنة ووضع استراتيجيات لفتحه أمام جماهير جديدة، ونود أن نشكر بشكل خاص راينر روثر على عمله كأمين متحمس ألهم عددًا لا يحصى من زوار مهرجان برليناله بعمله".

سيتم منح كاميرا برليناله لراينر روثر في 20 فبراير المقبل، الساعة 2.30 مساءً في أكاديمية الفنون في Hanseatenweg، حيث سيلقي توماس كروجر، رئيس الوكالة الفيدرالية للتعليم المدني، كلمة التكريم، وكجزء من العرض الخاص لمهرجان برلين السينمائي، سيتم عرض فيلم Yella (2007) الحائز على جائزة مهرجان برلين السينمائي للمخرج كريستيان بيتزولد.

ويشغل الدكتور راينر روثر منصب المدير الفني لمؤسسة Deutsche Kinemathek ورئيس معرض برلين السينمائي الاستعادي منذ أبريل 2006، وهو مسئول أيضًا عن معرض برلين السينمائي الكلاسيكي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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