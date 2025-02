ليف تايلر تتحدث عن عودتها للتمثيل بعد غياب 5 سنوات بأحدث أفلام "Marvel"

ليف تايلر تؤكد بأن عودتها للسينما جعلها تشعر بحماس شديد

ليف تايلر تتحدث عن رأي أبنائها في العودة للسينما

تفاصيل فيلم "Captain America: Brave New World"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 10:28 مساءً - تعود النجمةمن جديد إلى السينما للمرة الأولى بعد غياب سنوات عديدة منذ تقديمها فيلم "Ad Astra" عام 2019، ومن المُنتظر أن تُشارك ببطولة أحدث أفلاموهو فيلم "Captain America: Brave New World" وستجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "بيتي روس" ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينما بدءًا من غد الجمعة 14 فبراير الجاري.وعن عودتها للسينما من جديد قالت النجمة ليف تايلر خلال تصريحات صحفية أثناء عرض الفيلم للمرة الأولى في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء الماضي، بأنها متحمسة للغاية وعن ترشيحها للفيلم قالت بأنها تلقت مكالمة من كيفن فيجي رئيس ستوديهات "مارفل" ويريد التحدث معها وحينها طلبوا عودتها من جديد للسينما.وبسؤالها عن أكثر شئ تحمست له للعودة من جديد للسينما قالت الأمر بأكمله جعلها تشعر بحماس شديد، كما أوضحت بأنها خلال السنوات الماضية أخذت استراحة من التمثيل وكانت في المنزل مع أطفالها وأنها طريقة رائعة بشكل خاص بعد كوفيد والعودة من جديد شئ مميز، مؤكدة بأن شخصيتها وأفراد عائلتها كانوا السبب الأكبر لتذكر حبها الحقيقي للتمثيل.كما تحدثت النجمة ليف تايلر عن رأي أبنائها في العودة من جديد للمشاركة ببطولة فيلم سينمائي، قائلة بأنها ذهبت الأسبوع الماضي بصحبة أبنائها لمشاهدة فيلم "Dog Man" وحينها شاهدوا ملصق لفيلم " Brave New World" وحينها فكرت بأن ابنائها لم يشاهدوها من قبل في فيلم ولكنها قررت أن تُشاهد الفيلم بصحبة أبنائها.يُذكر أن فيلم "Captain America: Brave New World" هو أحدث أفلام "مارفل" ويشارك في بطولته كل من أنتوني ماكي، هاريسون فورد، جيانكارلو إسبوزيتو، داني راميريز، شيرا هاس، زوشا روكيمور، كارل لومبلي، تيم بليك نيلسون.ويُجسد النجم أنتوني ماكي خلال أحداث الفيلم شخصية "سام ويلسون - كابتن أمريكا"، فيما يُجسد الفنان هاريسون فورد شخصية "ثاديوس – ثاندربولت" وهي الشخصية التي جسدها من قبل الفنان الأمريكي الراحل ويليام هيرت والذي رحل عن عالمنا في عام 2022.

