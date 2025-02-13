من الصمت إلى الدهشة.. كيف عاش الناس أول تجربة بث إذاعي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 10:28 مساءً - في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ليلة 2 نوفمبر 1920،ساد الصمت للحظات، ثم علت أصوات الدهشة والحماس، في ولاية بنسلفانيا بعدما سمع الناس لأول مرة في التاريخ نتائج الانتخابات فور حدوثها عبر جهاز غريب يشبه الصندوق، يُصدر أصواتاً متقطعة قبل أن يعلن رجل أمريكي يُدعى ليو روزنبرج النتيجة مباشرة لانتخاب الرئيس الـ36 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن فوز ساحق للجمهوري "وارن هاردينغ"، وتكون تلك اللحظة بداية أول بث إذاعي تجاري في التاريخ.

المحطة KDKA

لكن المفاجاة في تلك الليلة أن الناس لم يعودوا في انتظار الصحف لمعرفة الأخبار والنتيجة، بل بدأ عصر جديد، حيث أصبح الصوت قادراً على اختراق المسافات والوصول إلى الملايين في لحظات عبر محطات وبعض أبراج الإشارة، كانت هذه المحطة KDKA، أول محطة إذاعية تجارية في العالم، أنشأتها شركة وستنجهاوس للكهرباء والتصنيع.

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الأكثر وصولاً للجمهور

يوم عالمي وتاريخ طويل

ريادة مصرية

لم يكن هذا البث مجرد تجربة، بل لحظة غيرت العالم؛ إذ انتشرت الإذاعات بسرعة كبيرة، ناقلة الأخبار، راوية القصص، ومسلية المستمعين في وحدتهم، حتى أصبحت نافذة تطل على العالم وصوتاً يوحّد المجتمعات، واليوم، يستخدم الراديو أكثر من 3 مليارات شخص عبر أكثر من 50 ألف محطة حول العالم، وفقاً لتقاريرلعام 2022، ما يجعله وسيلة الإعلام الأكثر وصولاً للجمهور، رغمالتكنولوجي السريع وظهور وسائل التواصل الاجتماعي.يتميزبقدرته على الوصول إلى المناطق النائية والفقيرة، ما يجعله أداة حيوية في مواجهة الأزمات والكوارث، إلى جانب دوره في الترفيه والتثقيف؛ إذ يُعد وسيلة اتصال غير مكلفة وسريعة التأثير، ولهذا، خصصت الأمم المتحدة 13 فبراير يوماً عالمياً للإذاعة، تزامناً مع ذكرى تأسيس إذاعة الأمم المتحدة عام 1946، لكن تاريخ الراديو أقدم من ذلك، فقد شهد العالم أول بث إذاعي تجريبي عام 1916، فيما بدأ العصر الذهبي للراديو عام 1922 مع إطلاق هيئة الإذاعة البريطانية BBC، التي وصلت إلى العالم أجمع، وأطلقت بثها باللغة العربية عام 1938، ما أحدث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي العربي.عربياً، كانت مصر السباقة في هذا المجال؛ حيث أطلقت أول إذاعة أهلية عام 1925، ثم أول إذاعة حكومية رسمية عام 1934، وتوالى انتشار الإذاعات العربية في مختلف الدول، وفي عام 2025، حددت الأمم المتحدة شعار "الإذاعة وتغير المناخ"؛ ليكون موضوع اليوم العالمي للإذاعة، دعماً لدور المحطات في متابعة هذه القضية المهمة ونشر الوعي حولها عالمياً.

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