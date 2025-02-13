نرشح لكم أحدث الأفلام الرومانسية احتفالاً بـ يوم الحب

الهوى سلطان يعيد الرومانسية إلى الواجهة

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فيلم "عاشق" تجربة رومانسية لافتة

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"6 أيام" لقاء بعد الفراق وماذا تغير بعد مرور السنين

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 10:28 مساءً - تذخر مكتبةبالعديد من الأفلام الرومانسية التي جسدت مشاعر الحب والتضحية بين الحبيبين، وعلى مدار تاريخ السينما تم تقديم العديد من الأفلام العاطفية التي اعتمدت على قصص تحرك المشاعر سواء للعشاق أو المرتبطين، وتزامنا مع الاحتفال بـ يوم الحب يكون البحث دائما عن هذه النوعية من الأفلام من أجل التعبير عن مشاعر الحب في هذه المناسبةيأتي يوم الحب هذا العام في الوقت الذي استعادت فيهبريقها الذي كان منطفئاً في السنوات الماضية، وذلك من خلال مجموعة من الأفلام التي تم عرضها على مدار الأشهر الماضية واستطاعت هذه الأفلام تحقيق نجاحاً لافتاً لتؤكد على أن الجمهور مازال مقبلاً على هذه النوعية من الأفلام، وترصد "" أبرز الأفلام الرومانسية التي تم عرضها خلال الأشهر القليلة الماضية.من الأفلام الرومانسية التي حققت نجاحاً لافتاً في الأشهر الماضية، ""، بطولة منة شلبي وأحمد داود، وحصد على المستوى التجاري ايرادات بلغت 82 مليون جنيه وهو رقم كبيرا بالسنبة لفيلم رومانسي في شباك التذاكر، واستطاع الفيلم إعادة الأعمال الرومانسية إلى الواجهة بعد تواجدها على استحياء لسنوات طغت عليها سينما الكوميديا والأكشن.يمكنكِ قراءة.. أبرز أفلام رومانسية قدمتها منة شلبي قبل الهوى سلطانتدور قصة فيلم "" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة، مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ويكتشف الثنائي أن كل واحد منهما، لا يستطيع الأرتباط بعيدا عن الآخر رغم اقدامهما على هذه الخطوة ولكنهما تراجعا واعترفا لبعضهما بحبهما وقررا الزواج.استقبلت دور العرض العام الماضي الفيلم الرومانسي "" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وحقق نجاحاً ملحوظاً، وتدرو قصة الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان، واصابتها بحالة من الهلوسة وفقدان السيطرة على نفسها.إقرأي أيضاً.. أفضل 10 أفلام رومانسية بتاريخ السينما المصرية باختيار 52 ناقدا" من الأفلام الرومانسية الحديثة التي عُرضت في صالات السينما مؤخراً، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمر وأحمد السعدني، وتدور أحداثه حول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب.يعرض فيلم "6 أيام" بطولة أحمد مالك وآية سماحة، حاليا في صالات السينما وهو من التجاربالجديدة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ وهل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟تابعي المزيد.. الرومانسية تطغى على السينما المصرية بأفلام عاشق والهوى سلطان وهيبتاومن الأفلام الرومانسية التي تم عرضها في الأشهر الماضية، "" بطولة ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، والذي دارت أحداثه حول جراح تجميل ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه ابتعد عنهما، ليجد نفسه في علاقة مع فتاة ثالثة تدعى روبا ولا يستطيع مقاومتها رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»