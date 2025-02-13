وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب في دار الأوبرا المصرية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يستعد عازف الغيتار المصري وحيد ممدوح للمشاركة في إحتفالات عيد الحب التي تقيمها دار الأوبرا المصرية، حيث يجري بروفات مكثفة لحفله المنتظر على المسرح الكبير، ويقدّم ممدوح غدًا الجمعة فاصلًا موسيقيًا كاملًا كصوليست غيتار، بمرافقة المايسترو حازم القصبجي والفرقة القومية العربية للموسيقى، حيث يعيد توزيع أغنيتي "سهر الليالي" لفيروز و"أول مرة تحب يا قلبي" لعبد الحليم حافظ، بأسلوب موسيقي جديد يتناسب مع الغيتار مع الحفاظ على جوهر اللحن الأصلي، وأعرب وحيد عن سعادته بهذه المشاركة، معتبرًا الحفل رسالة حب من قلب القاهرة إلى العالم عبر الموسيقى، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع.

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