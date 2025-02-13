كندة علوش تعود إلى الدراما الرمضانية بعد غياب تسع سنوات بمسلسل "إخواتي"

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة السورية كندة علوش في الموسم الرمضاني 2025 عبر مسلسل "إخواتي"، ويقدم العمل دراما مشوقة تتخللها عناصر الفانتازيا، والأحلام، والكوابيس، والأعمال السفلية التي تؤثر في حياة كندة وشقيقاتها.



يضم المسلسل 15 حلقة ويروي قصة أربع شقيقات يعشن تعقيدات في علاقاتهن مع الجنس الآخر، وتؤدي بطولته كل من كندة علوش، نيللي كريم، روبي، وجيهان الشماشرجي، إلى جانب علي صبحي، حاتم صلاح، مع ظهور خاص لأسماء بارزة مثل أحمد حاتم، محمد ممدوح، وشيرين رضا، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

يمثل "إخواتي" عودة كندة علوش للدراما الرمضانية بعد غياب تسع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل "أفراح القبة" (2016)، بينما كان أحدث أعمالها خارج رمضان مسلسل "ستات بيت المعادي" (2021)، الذي يعد النسخة العربية من "Why Women Kill".