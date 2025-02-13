هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب في مدينة الحب - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها عبر حسابها مقطع فيديو ساحر من باريس، حيث ظهرت داخل سيارة كلاسيكية مكشوفة، بينما كانت تتجول في شوارع المدينة وتستمتع بجمال برج إيفل وقت الغروب.



بإطلالة أنيقة، تألقت هيفا بفستان أسود حاملة باقة من الورد الأحمر، وأكملت مظهرها بنظارات شمسية راقية وفولار أنيق وساعة فاخرة وكفوف من الجلد الأسود، ما أضفى على الفيديو لمسة من الأنوثة والرقي، وعلّقت على الفيديو بعبارة: "حبنا الأول والأخير هو حب الذات"، في رسالة تؤكد فيها أهمية الثقة بالنفس والإعتزاز بالذات.

الفيديو حصد تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها التي إعتدنا عليها .