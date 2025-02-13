“الفراق ضربك بقوة؟” مايا دياب تردّ بـ”قلبي قفلتو”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد يومين فقط من إطلاقها، حققت أغنية “قلبي قفلتو” للنجمة مايا دياب نجاحًا واسعًا، متخطية 800 ألف مشاهدة على يوتيوب في أقل من 48 ساعة. هذا النجاح يعكس التفاعل اللافت من الجمهور مع العمل، الذي طرحته دياب بعد أن حملة ترويجية واسعة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي سياق متصل، نشرت مايا دياب مجموعة من الصور الجديدة عبر حساباتها الرسمية، وأرفقتها بتعليق لافت قالت فيه: “هل أصابك الحزن بعد الفراق؟ أغنيتي الجديدة ‘قلبي قفلتو’ تعبر عن ذلك”، مشيرةً إلى الطابع العاطفي الذي تحمله الأغنية والتي تعكس مشاعر التخطي والفراق بأسلوب راقٍ وبسيط.

وتعد “قلبي قفلتو” التعاون الأول لمايا دياب مع الشاعر والملحن نبيل خوري، كما أنها تشهد أول لقاء بين نبيل خوري والموزع هادي شرارة، ما أضاف إليها بُعدًا موسيقيًا جديدًا ومختلفًا.

على صعيد آخر، تستعد مايا دياب لإحياء حفل عيد الحب في بيروت، حيث تلتقي جمهورها في فندق الحبتور ليلة السبت 15 شباط، قبل أن تنتقل إلى تركيا لإحياء حفل آخر ليلة 19 شباط، ضمن سلسلة نشاطاتها الفنية المستمرة.