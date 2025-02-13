نوال الزغبي تشعل الحماس لألبومها الجديد.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على منصة “X” عن تحضيراتها لألبومها الجديد، مؤكدةً أن العمل بات شبه جاهز ويضم حتى الآن ست أغنيات تتنوع بين ثلاث باللهجة المصرية وثلاث باللهجة اللبنانية. وأبدت حماسها الكبير لمشاركته مع جمهورها، حيث علّقت قائلة: “Can’t wait”، ما يعكس شغفها لهذا الإصدار المرتقب.

ويأتي هذا الألبوم بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها الزغبي خلال العام الماضي، حيث طرحت أغنية “من باريس” التي لاقت أصداء واسعة، محققةً أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب، إلى جانب انتشارها على مختلف المنصات الموسيقية. الأغنية من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها في بيروت تحت إدارة المخرج نضال بكاسيني.

كما أطلقت الزغبي خلال العام الماضي أغنية خليجية بعنوان “فخامة معاليك”، حيث قدمتها بأسلوب غنائي يجمع بين التوزيع الخليجي والإيقاعات الحديثة. الأغنية من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع، وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها في لبنان تحت إشراف المخرج فادي حداد.

وتواصل نوال الزغبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، من خلال اختياراتها الفنية التي تمزج بين الأصالة والتجديد، وهو ما يجعل جمهورها يترقب ألبومها المقبل بشغف.