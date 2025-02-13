رولان مهنا في نجاح لافت بـ”من الآخر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد شهر على إصدارها، حققت أغنية “من الآخر” للفنان رولان مهنا أصداء إيجابية لافتة، حيث تجاوزت 340 ألف مشاهدة على منصة “يوتيوب”. كما اخترقت قائمة الأغنيات الأكثر استماعًا على “أنغامي” في لبنان والأردن وعدد من البلدان العربية، ما يعكس نجاح العمل وتفاعل الجمهور معه.

وكان مهنا قد أطلق الأغنية في 16 يناير 2025 استجابةً لتصويت أجراه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختار الجمهور الطابع الرومانسي ليكون السمة الغالبة على هذا الإصدار. وجاءت الأغنية بلحن دافئ وإحساس عاطفي، ما عزز مكانة مهنا كفنان يسعى لتقديم أعمال تلامس مشاعر الجمهور.

وفي سياق متصل، حلّ رولان مهنا ضيفًا على برنامج “شرفتونا” عبر قناة “اليوم”، حيث عبر عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي حصدتها أغنية “من الآخر”، وتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة، مؤكدًا حرصه الدائم على إشراك جمهوره في عملية صناعة المحتوى ومواكبة الأذواق العصرية.