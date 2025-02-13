فيصل الجاسم يعود للأغنية السعودية بـ “منهم بس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بأسلوب موسيقي مميز يجمع بين اللحن والإيقاع، طرح الفنان الإماراتي فيصل الجاسم أغنية منفردة جديدة بعنوان “منهم بس”، التي تعيده إلى اللون الموسيقي السعودي. الأغنية من كلمات وألحان “الكايد”، توزيع موسيقي محمد صالح، فيما تولى مهام المكس والماستر المهندس جاسم محمد.

وتعاون فيصل الجاسم في هذا العمل مع المنتج والمخرج بسام الترك عبر شركة A2B Media Production، التي تولت إنتاج وعرض الأغنية. وقد تم طرحها عبر جميع المنصات الرقمية، إلى جانب عرضها حصريًا على قناة A2B الرسمية على “يوتيوب” من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية بالكامل، والتي جاء في مقدمتها:

“منهم بس كفانا اللي جانا

مستواهم ما يشابه مستوانا

للأمانة خاب ظني للأمانة

يا حسافة ع اللي جانا من وراهم”

ويعد هذا التعاون الأول بين فيصل الجاسم وبسام الترك عبر A2B Media Production، على أن يتبعه مشاريع فنية أخرى مستقبلًا.