مي كسّاب تحسم مشاركتها في رمضان ٢٠٢٥

أعلنت الممثّلة والفنّانة المصريّة، مي كسّاب، عن تأجيل موعد عرض مسلسلها الرّمضانيّ الجديد بعنوان “نون النّسوة” إلى ما بعد شهر رمضان المبارك ٢٠٢٥.

وفي منشور على “إنستغرام”، أوضحت مي أنّها منذ ثلاث سنوات تقدّم أعمالًا مهمّة في مسيرتها الفنّيّة وأنّها كانت محظوظة جدًّا بالأدوار التي قدّمتها مع زملاء كبار وكتّاب مهمّين ومخرجين تعلّمت منهم الكثير في مسلسلات مثل:”أحلام سعيدة” و”جعفر العمدة” والعتاولة و”اللعبة”.

كما كشفت أنّ أمنيتها كانت بأن تشارك في أوّل بطولة لها بعد غياب سنوات عن البطولة، بعمل يليق بالجمهور ولكن نظرًا لضيق الوقت تمّ تأجيل مسلسلها “نون النّسوة”، إلى ما بعد شهر رمضان ٢٠٢٥، مشيرةً إلى أنّها ستكتفي بظهورها الخاصّ هذا العام كضيفة شرف في مسلسل “المدّاح”، إذ أكّدت أنّها سعيدة بالتّجربة مع المخرج الكبير والموهوب أحمد سمير فرج والأخ والصّديق ورفيق الكفاح النّجم الكبير الخلوق المحبوب حمادة هلال وإنتاج الأساتذة الأفاضل الغاليين على قلبها كما وصفتهم صادق الصّبّاح وأنور الصّبّاح، متمنّيةً أن ينال الجزء الجديد من العمل إعجاب الجمهور.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّ مي كسّاب شاركت في السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٤، بالجزء الأوّل من مسلسل “العتاولة”، من إنتاج شركة الصّبّاح وقد حاز دورها إعجاب الجمهور بشكل كبير.