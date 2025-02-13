شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد يطرح "الطاقة الإيجابية" غدا بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب حسن فؤاد لطرح أحدث أغانيه "الطاقة الإيجابية" وذلك غدا، الجمعة الموافق 14 فبراير، احتفالا بعيد الحب، والأغنية من كلمات ماجد ميخائيل، وألحان مايكل عياد، والتوزيع بيتر فرح، وإخراج سامح إبراهيم.

ومن أبرز أعمال المطرب حسن فؤاد أغنية تتر بداية مسلسل "أرابيسك"، وتعاون فيها مع سيد حجاب وعمار الشريعي، وهو العمل الذي لعب بطولته النجم الكبير صلاح السعدنى، وهدى سلطان ولوسى، وجيهان فاضل، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد، وغناء التتر حسن فؤاد، ويتكون العمل من 41 حلقة.

فيما قدم حسن فؤاد في عام 1995 قدم تتر مسلسل "علي بابا" وتعاون فيها مع عمار الشريعي وسيد حجاب، كما قدم تتر بداية مسلسل "الوتد" عام 1996 وتعاون فيها مع أيمن بهجت قمر ومحمود طلعت، ومن أبرز أعماله أيضا أغنية "أيوه يا سيدي"، وحققت نجاحا كبيرا وتعاون فيها مع عمار الشريعي ووائل هلال.