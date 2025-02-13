شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يحذر من منتحل صفته على فيس بوك: أنا لا لقيت طفل ولا عندى فيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النجم أحمد عبد العزيز من شخص ينتحل صفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذه الصفحة منتحلة شخصيتى والكلام الذى يتضمن داخل المنشور لم يحدث، ولا أنا لقيت طفل ولا حاجة ولا عندى فيلا أصلا".

وطالب الفنان أحمد عبد العزيز من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة، مؤكداً: "صفحتى الرسمية موثقة بالعلامة الزرقاء ويمكنكم التمييز من خلالها، كما أطالب مستخدمى فيس بوك بالإبلاغ عنه".

ويشارك النجم أحمد عبد العزيز في رمضان 2025، من خلال مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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