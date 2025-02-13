شكرا لقرائتكم خبر عن هند حكايتها حكاية.. قناة ON تطرح برومو مسلسل حسبة عمري لـ روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON برومو مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه على شاشات المتحدة ومنصة Watch it، خلال شهر رمضان 2025، وظهر خلال العمل أغلب أبطال العمل عمرو عبد الجليل ومحمود البزاوى ومحمد رضوان ونادين، كما ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقى التى تشارك كضيفة شرف.

وتقدم روجينا خلال مسلسل حسبة عمري شخصية "سوسن" والتي يحدث بنيها وبين زوجها خلاف كبير ويطردها من المنزل لتقرر بعد ذلك أن تطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه.

مسلسل حسبة عمري يُعرض فى موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.