انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي بحضور نجوم وصُناع الأفلام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 08:53 مساءً - إنطلقت منذ قليل فعالية السجادة الحمراء لحفل إفتتاح الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي، وقد شهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما الألمانية والعالمية.

أبرز حضور حفل إفتتاح مهرجان برلين

وجاء من أبرز حضور حفل إفتتاح مهرجان برلين السينمائي الممثلة البريطانية الفائزة بالأوسكار تيلدا سوينتون Tilda Swinton الحائزة على جائزة الدب الذهبي الفخرية تكريما لإنجازها طيلة حياتها، المُخرج الألماني فاتح أكين Fatih Akin، النجمة الألمانية ميريت بيكر Meret Becker، الممثلة الألمانية ليوني بينيش Leonie Benesch، الممثلة الألمانية إيريس بيربن Iris Berben، الممثل والمخرج والموسيقي لارس إيدنغر Lars Eidinger.

فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المخرجة الفرنسية كورالي فارجيت Coralie Fargeat، الفنان الألماني هربرت غرونيماير Herbert Grönemeyer، المغنية الألمانية نيكوليت كريبيتز Nicolette Krebitz، الممثل النمساوي إلياس مبارك Elyas M'Barek، الممثل الألماني تريستان بوتر Trystan Pütter، الممثلة الألمانية روبي أو في Ruby O. Fee، الممثل الألماني يانيك شومان Jannik Schümann.

حضور مُميز لأبطال فيلم الإفتتاح "The Light"

كما شهدت فعالية السجادة الحمراء لحفل إفتتاح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 75، حضور ممثز لصُناع وأبطال فيلم الإفتتاح "The Light" والذين حرصوا على إلتقاط العديد من الصور على السجادة الحمراء.

وحضر أبطال الفيلم لارس إيدنغر، نيكوليت كريبيتز، تالا الدين والمخرج وكاتب السيناريو الألماني توم تيكوير.

تفاصيل الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي

وتنطلق اليوم 13 فبراير فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي والتي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، وتأتي دورة هذا العام تحت إدارة فنية جديدة للمخرجة العالمية تريشيا تاتل.

كما تشهد دورة هذا العام من المهرجان مُشاركة مميزة للأفلام السينمائية ، من حيث عدد ونوعية الأفلام المُشاركة، ولجان التحكيم المكونة من كبار صناع السينما، كما يشهد المهرجان مُشاركة عربية غير مسبوقة، جزء كبير منها مدعوم من صندوق البحر الأحمر السينمائي

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ومن المقرر أن يشارك 19 فيلماً في المسابقة الرسمية، كما تم إطلاق فئة "Perspectives" التنافسية الجديدة للأفلام الروائية الدولية.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأمريكي تود هاينز، والتي ستمنح الفائزين بالدب الذهبي والدب الفضي، كما تضم اللجنة في عضويتها المخرج نبيل عيوش (المغرب/فرنسا)، مصممة الملابس بينا دايجلير (ألمانيا)، الممثلة والمغنية فان بينج بينج (جمهورية الصين الشعبية)، رودريغو مورينو (الأرجنتين)، الناقدة السينمائية والمخرجة والممثلة إيمي نيكلسون (الولايات المتحدة الأمريكية) وماريا شرادر (ألمانيا).

أما لجنة تحكيم المسابقة الجديدة، فسوف تختار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء الفائز بجائزة أفضل فيلم أول وهم مريم جوبور (تونس/كندا)، وعيسى مايغا (فرنسا/مالي)، وماريا زامورا (إسبانيا.

كما تشهد دورة هذا العام من مهرجان برلين السينمائي تكريم عدد من الفنانين وصُناع السينما، حيث ستكرم إدارة المهرجان الممثلة تيلدا سوينتون بجائزة الدب الذهبي الفخرية عن إنجازاتها طوال حياتها، وسيتم تقديم الجائزة في حفل افتتاح المهرجان.

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كما يكرم مهرجان برلين، خبير الأفلام والمدير الفني لمؤسسة دويتشه كينيماتيك راينر روثر Rainer Rother بمنحه كاميرا برلين الذهبية، في الدورة الـ 75 المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

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