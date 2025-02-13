عمرو أديب يفاجئ الجمهور بالكـ شف عن راتبه

ميرنا وليد - بيروت - أثار الإعلامي المصري عمرو أديب تفاعلاً واسعاً بعد كشفه عن قيمة راتبه السنوي خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث ذكر أنه يتقاضى 2.

5 مليون دولار سنوياً من برنامجه التلفزيوني، موضحاً أن تصريحاته لم تكن بهدف التفاخر بل لتسليط الضوء على الأثر الاقتصادي الذي يشعر به الجميع، بما فيهم أصحاب الرواتب العالية.

كما تطرق أديب إلى التحديات التي يواجهها الإعلاميون في العالم العربي، مبرزاً صعوبة التطرق للقضايا الحساسة، وفي حديثه عن مصر، دعا أديب الإعلاميين والمؤثرين في العالم العربي إلى دعم مصر في ظل التحديات الراهنة، مؤكداً على أهمية الوقوف بجانبها في هذه الأوقات الصعبة.