- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - التقى الفنان اللبناني عامر زيان بالأمير الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية، وشارك عامر زيان صوراً تجمعه بالأمير الوليد بن طلال كاتباً : "تشرفت بلقاء الأمير الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية، أطال الله بعمره"
من ناحية أخرى كان عامر زيان قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "لبنانية"، كهدية خاصة لوطنه لبنان.
الأغنية من كلمات طارق جامبيه وألحان هيثم زياد، أما التوزيع فقد قام به بودي نعوم. الفيديو كليب تم تصويره بالتعاون مع المخرج عادل سرحان، الذي سبق أن عمل معه زيان في عدة مشاريع سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء يجمع عامر زيان بالأمير الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.