لقاء يجمع عامر زيان بالأمير الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - التقى الفنان اللبناني عامر زيان بالأمير الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية، وشارك عامر زيان صوراً تجمعه بالأمير الوليد بن طلال كاتباً : "تشرفت بلقاء الأمير الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية، أطال الله بعمره"

​​​​​من ناحية أخرى كان عامر زيان قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "لبنانية"، كهدية خاصة لوطنه لبنان.



الأغنية من كلمات طارق جامبيه وألحان هيثم زياد، أما التوزيع فقد قام به بودي نعوم. الفيديو كليب تم تصويره بالتعاون مع المخرج عادل سرحان، الذي سبق أن عمل معه زيان في عدة مشاريع سابقة.