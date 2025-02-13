عفوية إبن إيلون ماسك تخطف الأنظار في البيت الأبيض خلال مؤتمر ترامب

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ميرنا وليد - بيروت - في مشهد غير تقليدي، خطف إكس Æ A-Xii، نجل الميلياردير الأميركي إيلون ماسك، الأضواء خلال مؤتمر صحفي عقده والده مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 11 شباط 2025.
الطفل البالغ من العمر أربع سنوات حول اللقاء الرسمي إلى لحظات مليئة بالعفوية، حيث ظهرت تصرفاته الطفولية وسط جدية الحديث عن الإقتصاد، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي.
بينما كان ماسك يتحدث عن قضايا هامة مثل تقليص العجز المالي، كان إكس مشغولًا بتقليد والده، والتعامل مع الموقف بابتسامة أبوية، مما جعل المشهد يتحول إلى عرض عائلي محبب. مقاطع الفيديو والصور انتشرت بسرعة، مع تعليقات ساخرة تُظهر حب الجمهور لهذا المشهد الطريف.
هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها إكس في مناسبات رسمية مع والده، فقد سبق أن رافقه في زيارات أخرى، مما يثبت حضوره المميز في الأحداث العامة.
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