كندة علوش بدور مختلف في السباق الدرامي الرمضاني

كندة علوش تعتمد على القوة في استرجاع حق شقيقاتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 07:19 مساءً - تشارك النجمةفي السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسلالمنتظر عرضه على احدى المنصات الرقمية، والذي ينبئ بأحداث مليئة بالإثارة والتشويق والفانتازيا، ما بين أحلام وكوابيس أحداث غامضة تتحكم في حياة كندة علوش مع شقيقاتها.ويبدو من الإعلان الرسمي للمسلسل أننا أمام دراما مشوقة تظهر من خلالها كندة علوش بشخصية قوية ويبدو أنها صعبة المراس ولا تتردد في استخدام القوة البدنية في استرجاع حقها وحق شقيقاتهاتدور أحداث مسلسل إخواتي في 15 حلقة حول حياة الشقيقات الأربعة المعقدة مع الجنس الآخر، وهن: كندة علوش، ونيللي كريم، وروبي وجيهان الشماشرجي، ويشاركهم البطولة علي صبحي وحاتم صلاح، كما يستضيف المسلسل مجموعة من النجوم، مثل أحمد حاتم ومحمد ممدوح وشيرين رضا، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.يشهد مسلسل إخواتي عودة النجمةللدراما الرمضانية بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل أفراح القبة (2016) للمخرج محمد ياسين، والذي شاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منى زكي، وصبا مبارك، وإياد نصّار.

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أعمال فنية سابقة لـ كندة علوش

وشاركت كندة علوش ببطولة مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام عالمية، وهي؛ نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان

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