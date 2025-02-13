في يوم الحب .. تعرفي على أبرز الأفلام الرومانسية التي تم عرضها في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 07:19 مساءً - يحتفل العالم كل عام في 14 فبراير بـ يوم الحب، والذي يعد مُناسبة خاصة لكل المُحبين والعُشاق وأيضًا مناسبة عامة لكافة أنواع الحب ما بين أفراد العائلة والأصدقاء.

ودومًا ما كانت السينما حول العالم هي المُعبر عن الحب وبشكل خاص في إطار الرومانسية والتي تُعبر عن مشاعر المُحبين وتفاصيل قصص حبهم، وإحتفالًا بـ يوم الحب هذا العام نستعرض لكم أبرز الأفلام الرومانسية التي تم عرضها عالميًا عام 2024.

Beautiful Wedding

مع بداية عام 2024 تم عرض الفيلم الرومانسي الكوميدي " Beautiful Wedding" والذي جسد بطولته كل من فيرجينيا غاردنر، ديلان سبراوس، أليكس أيونو ومن إخراج روجر كومبل.

ودارت أحداث الفيلم حول زوجيان قررا أن يحتفلا بذكرى زواجهما بشكل غير تقليدي وجديد، ويقررا أن يُقيما حفل زفاف من جديد ولكن تظهر العديد من المفاجأت خلال الإعداد لهذا الإحتفال حيث يواجهان العديد من الخلافات بينهما ليعرض الفيلم الأهمية الحقيقية للحفاظ على الحب بعد مرور العديد من السنوات.

Musica

تم طرح فيلم " Musica" في مارس 2024 وجاء من بطولة رودي مانكوسو، كاميلا مينديز، فرانسيسكا ريل، ومن إخراج وتأليف رودي مانكوسو.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية الموسيقية حلو شاب يُدعى "رودي" وهو مُصاب بمتلازمة " سينستيزيا" والتي تحول الأصوات التي يسمعها في ذهنه إلى موسيقى، ويعيش في نيوجيرسي ويسعى للتوفيق بين تحقيق أحلامه وتحقيق أمنيات والدته والتي تُريد أن يعمل بوظيفة مُستقرة، حتى يُقابل فتاة تُدعى "إيزابيلا" والتي تفهم عالمه بشكل حقيقي ويحبان بعضهما البعض ويقع الشاب في صراع تحقيق أحلامه وإلتزاماته العائلية.

A Family Affair

ومع شهر يونيو 2024 تم عرض فيلم " A Family Affair" والذي جسدت بطولته النجمة العالمية نيكول كيدمان أمام كل من زاك إيفرون، جوي كينج، أوليفيا ماكلين ومن إخراج ريتشارد لاجرافينيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية الكوميدية حينما يواجه حفل زفاف عدد من المفاجأت السعيدة وسط حالة من الضحك والرومانسية وبشكل خاص حينما يأتي ضيف غير متوقع لحضور الحفل ويقع افراد العائلة في حبه.

DeAr

تم عرض الفيلم الهندي " DeAr" في أبريل عام 2024 ويأتي الفيلم من بطولة آيشواريا راجيش، جى. ڤى. پراكاش كومار، غيثا كايلاسام ومن إخراج رافيشندران أناند.



وتدور أحداث الفيلم حول عدد من الشخصيات تجمعهم علاقة معقدة وكيف لأحداث الحياة أن تؤثر على علاقاتهم العاطفية وكيف يتعاملون مع مشاعرهم في إطار من الرومانسية.

Love Lies Bleeding

في مارس 2024 تم عرض فيلم " Love Lies Bleeding" والذي يأتي من بطولة كريس ستيوارت، كاتي ام اوبرين، إد هاريس، جينا مالون ومن إخراج روز غلاس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي من خلال تناول العديد من قصص الحب والخيانة، من خلال شخصيتين تتقاطع حياتهما ويعرض العديد من المشاعر الرومانسية والعاطفية وكيف توؤثر مشاعر الحب والخيانة على الحالة العاطفية لكل شخص.

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