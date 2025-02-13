تعرف على فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي "The Light"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 07:19 مساءً - دقائق قليلة تفصلنا عن حفل إفتتاح فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي والتي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم وصُناع الأفلام حول العالم.

وكانت إدارة مهرجان برلين السينمائي قد أعلنت عن إختيار فيلم الإفتتاح وهو الفيلم الألماني "The Light"، ونشرت إدارة المهرجان عبر الحساب الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو أعلنت من خلاله عرض الفيلم بحفل الإفتتاح.

وعلقت الإدارة على مقطع الفيديو: "يُسعدنا أن نُعلن أن مهرجان برلين السينمائي الدولي الخامس والسبعين سينطلق في قصر برليناله في 13 فبراير 2025، مع العرض الأول عالمياً لفيلم توم تيكوير الجديد المُرتقب للغاية - الضوء -، والذي سيتم عرضه في حفل خاص".

كما أوضح التعليق كلمة مديرة المهرجان تريشيا توتل: "أدركنا بمجرد أن رأينا فيلم "The Light" أننا نريده أن يفتتح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي".

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فريق عمل فيلم "The Light"

والفيلم الألماني الروائي الطويل "The Light" يُشارك في بطولته مجموعة من النجوم الألمان ومن أبرزهم لارس إيدنغر، نيكوليت كريبيتز، تالا الدين وعدد من نجوم السينما الألمانية والعالمية، ويعد الفيلم هو أول فيلم روائي طويل للمخرج وكاتب السيناريو الألماني توم تيكوير.

أحداث فيلم "The Light"

وتدور أحداث الفيلم الألماني "The Light" حول لاجئة سورية تعمل مديرة منزل لدى عائلة في برلين، والعائلة الألمانية تضم الزوج "تيم إنجلز" مع زوجته "ميلينا" وأبنائهما التوأم "فريدا وجون" وابن أخر يُدعى "ديو".

وكانت قد واجهت العائلة أزمات كثيرة وأصبحت على حافة الإنهيار إلا أن كل شئ يتغير بحياتهم حينما تتولى "فرح" مسئولية المنزل وتحت تأثيرها وشخصيتها المميزة يستطيع أفراد العائلة إيجاد أنفسهم مرة أخرى وإصلاح حياتهم إلا أن على جانب أخر مازالت فرح تتخوف من مُستقبلها المُظلم.

يُذكر أن فيلم "The Light" تم تصويره من نهاية سبتمبر وحتى منتصف ديسمبر عام 2023 في عدد من المدن وهي برلين، كولونيا ونيروبي، وقد إستغرق تصوير الفيلم 50 يومًا.

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