نصيحة من نادين نسيب نجيم إلى النساء في يوم الحب

رسالة نادين نجيم في يوم الحب

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 07:19 مساءً - وجهت الفنانة اللبنانيةنصيحة إلى النساء، وذلك بمناسبة يوم الحب الذي من المفترض أن يتم الاحتفال به غدا الجمعة 14 فبراير، وطالبت الجميع بالاحتفال بهذا اليوم سواء كانت متزوجة أو عزباء.وقالت نادين نسيب نجيم في رسالتها أنها تشجع العازبات وتدعوهن بعدم الحزن أو التظاهر بالحزن مطالبة إياهم بالاحتفال بأنفسهن وبأنهن سينجل.وقالت نادين في مقطع مصور نشرته عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام "يوم الحب ليس للحب والغرام وليس للشباب والمتجوزين فقط، ولكن يوم الحب للرفقاء أو بين الأم وولادها وبينك وبين حالك وليس ضروري الاحتفال يوم 14، بل كل الاسبوع عليكي أن تتذكري بأن هذا الاحتفال ليك فقط انتي وحالك قومي ظبطي حالك واحجزي في حمام صحي spa، وعليكي أن تهتمي بنفسك وشك وجسمك وشعرك وحتي ضوافرك وبعدها احجزي مطعم انت وصحابك، وتروحوا تحتفلوا بجمالكم وحتي لو كنتوا عاملين الخطا، عليكم الاحتفال بالخروج منه".

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نادين نجيم تكشف علاقتها بخطيبها

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم تصدرت الترند على مدار الأيام الماضية بعد ظهورها برفقة خطيبها السابق، وترددت أنباء حول عودة علاقتهما من جديد، لكنها نفت هذا الأمر عبر السوشيال ميديا، مؤكدة أن ما يجمعهما حالياً هي علاقة صداقة فقط ورفضت الكشف عن أي تفاصيل تخص حياتهما الشخصية.

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