تفاصيل دور عبير صبري فى الحلانجي مع محمد رجب.. رمضان 2025

دور عبير صبري في "الحلانجي"

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أبطال مسلسل "الحلانجي"

View this post on Instagram A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 07:19 مساءً - تعود الفنانةإلى منافساتبعد غيابها العام الماضي، خلال مسلسلين جديدين، الأول هو "" مع الفنانوالذى يتواصل تصوير حالياً، والثاني بعنوان "وش سعد" مع عدد من الفنانين المصريين ومقرر عرضه حصرياً على قناة أبو ظبي في رمضان هذا العام أيضاً.وعلمت "" أن عبير صبري تظهر فى مسلسل "" بشخصة سيدة أعمال متزوجة من الفناندون وجود حب بينهما خاصة وأنه يكبرها بسنوات وطوال الوقت بينهما مشاكل، إلا أنها مستمرة معه بسبب تجهيزها لمشروع وتريده أن يٌموله ولكن الأمور تتعقد بينهما وتحدث مفاجأة كبيرة تجعل شكل علاقتهما تأخذ مساراً مختلفاً تماماً.يمكنكِ قراءة.. عبير صبري: أدوار الشر تجعلني أشعر بثقة بالنفس وأشبه داليدا في هذا الأمرويسجل مسلسل "" التعاون الثاني بين عبير صبري ومحمد رجب في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً "" عام 2020، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته: هبة مجدي، دينا فؤاد، أيتن عامر محمد عز،محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور.مسلسل "الحلانجي" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 ومن بطولة محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبى، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وإنتاج ممدوح شاهين.إقرأي أيضاً.. عبير صبري: عقدة منعتني من الإنجاب واكتشفت خطأي بعدما كبرتواكتفت عبير صبري بالمشاركة فى مسلسلي "" و"وش سعد" خلال، حيث اعتذرت مؤخراً عن مسلسل "" مع الفنانة غادة عبد الرازق بعدما كانت متعاقدة على العمل، الذي يتواصل تصويره حالياً ويعيد صناعه تقديم الفيلم الذى يحمل نفس الاسم قامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا مع شكري سرحان وشادية عام 1956، ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصريةآخر ظهور للفنانة عبير صبري في الدراما كان من خلال مسلسل "" الذى شاركت كضيف شرف في حلقتين من حلقاته، والعمل بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وتدور أحداثه في عالم المطبخ.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».