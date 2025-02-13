مسلسلات ناقشت مخاطر الدارك ويب قبل مسلسل أثينا لـ ريهام حجاج في رمضان 2025

جرائم "الدارك ويب" تُثير الخوف

سليمان عيد يُصور الجريمة

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صدقي صخر يسلط الضوء على الدارك ويب

كما تناول مسلسل "رقم سري" -الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة- جرائم الدارك ويب، وتحديداً خلال أحداث الحلقة الثانية، حيث حاول المحامي لطفي عبود، الذي جسد دوره الفنان صدقي صخر، البحث في قضية خطيرة وقعت من خلال شبكة الإنترنت، ويسعى للوصول إلى الجناة، إذ تحدث عن وقوع الأطفال في هذا الفخ.

قصة وأبطال مسلسل أثينا

يذكر أن قصة مسلسل "أثينا" تدور حول ريهام حجاج التي تواجه عالم الدارك ويب Dark web، حيث تظهر بدور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار، لتبدأ ريهام في البحث وراء الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الانترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار، لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.

https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF3JMhLIGGL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة فانيدج ومقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كلٌ من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

آخر مشاركات ريهام حجاج الرمضانية

قدمت ريهام حجاج آخر أعمالها، مسلسل "صدفة" في شهر رمضان 2024، وشارك في بطولته، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 07:19 مساءً - تخوض الفنانة، تجربة فنية جديدة في موسم، وذلك من خلال مسلسل "أثينا" والتي تُسلط به الضوء على جرائم "الدارك ويب"، حيث تظهر في دور مراسلة صحفية قبل أنّ تنتقل للعمل بالتحقيقات الصحفية، وتبحث عن لغز انتحار شقيقتها دون أي دوافع مسبقة.تُعد من أبرز الوسائل التي تُستخدم في الجريمة مؤخرًا، حيث سبق وراح ضحيتها طفل مصري قبل نحو عامين، والذي فقد حياته على يد جاره، بسبب تلك المواقع، وطمعًا في تحقيق أرباح خيالية. لذلك كان للدراما التلفزيونية دور في تسليط الضوء عليها، لتوعية النشء الجديد بمخاطرها.وشهدت الساحة الفنية في مصر مؤخرًا، تقديم أكثر من مسلسل تناول جرائم "الدارك ويب"، لعل أبرزها مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي تناول تلك القضية في حلقة كاملة، تحت عنوان "تفاحة" والتي عُرضت نهاية شهر ديسمبر الماضي، بطولة الفنان سليمان عيد، والذي قدّم شخصية جادة وغامضة، بعيدًا عن القالب الكوميدي، الذي طالما اشتهر به في غالبية أعماله الفنية.وظهر سليمان عيد، خلال أحداث "تفاحة" في دور طبيب يُدعى "سمير"، نجح في قتل جاره "بندق" فيما كان يحاول قتل شقيقه "ظاظا" قبل أنّ يفشل وتُكتشف جرائمه في النهاية، حيث اعتاد على اصطحاب الضحية إلى عيادته في ساعة متأخرة من الليل، ويعمل على تخديره بشكلٍ كامل، ومن ثم تقييده ومنعه من الحركة تمامًا، ثم تشريحه بطريقة مُعينة، حيث يُجرى تصوير كل هذه الخطوات وبيعها مقابل مبالغ مالية ضخمة تتجاوز ملايين الجنيهات.