"توب شيف" الموسم 8.. شهاب وعلاء الدين وأمين يتأهلون للنهائيات بعد منافسة حاسمة

ميرنا وليد - بيروت - بعد حلقة مثيرة في نصف نهائيات "توب شيف" على MBC1 وMBC العراق، تأهل كل من شهاب، علاء الدين و أمين للتحدي النهائي، فيما إنتهت رحلة غيداء، وتنافس المشتركين في 4 جولات من إختيارهم، حيث تم إستبعاد الأضعف في كل جولة.



بدأت الجولات بتحديات صعبة ومبتكرة، مثل تحضير حلوى في 25 دقيقة، وإستخدام مكونات غير تقليدية مثل الفجل الحار والكرفس.

في النهاية، كانت غيداء هي الأضعف بعد جولة إضافية حاسمة، ليصبح التنافس بين شهاب، علاء الدين وأمين، مع ترقب المفاجآت القادمة.