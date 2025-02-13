فيصل الجاسم يطرح أغنيته الجديدة "منهم بس" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي فيصل الجاسم أغنيته الجديدة "منهم بس"، التي تحمل طابعاً موسيقياً سعودياً مميزاً. الأغنية من كلمات وألحان "الكايد"، مع توزيع موسيقي للموزع محمد صالح، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد. تعاون الجاسم مع المخرج بسام الترك من خلال في إنتاج وعرض الأغنية عبر منصات متعددة و"يوتيوب"، حيث تم نشر فيديو ممنتج يتضمن كلمات الأغنية، و تعبّر الأغنية عن مشاعر الخيبة و الألم تجاه من خذلوا الآخرين، و هي أول تعاون بين الجاسم و بسام الترك، مما يبشر بتعاونات مستقبلية .

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