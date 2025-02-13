طرح بوستر "يوميات رجل عانس" بطولة إبراهيم حجاج - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - طرحت شركة Eagle Films بالتعاون مع MBC studios عن البوستر الرسمي لمسلسل "يوميات رجل عانس" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل المبارك 2025.



العمل من بطولة الممثل الخليجي إبراهيم حجاج، و يضم نخبة من ممثلي الدراما الخليجية مثل الممثلة أيدا، الممثل سعيد صالح، فاطمة الشريف، حكيم جمعة، و نواف الشبيلي.

المسلسل الكوميدي إلإجتماعي، من إخراج عبد الرحمن علي السلمان، و يطرح قصة شاب يبحث عن شريكة حياته ليحقق الإستقرار العاطفي و الإجتماعي، و هو تحت إشراف ورشة كتابة بقيادة نواف المهنا.