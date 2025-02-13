شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري عن فيلمها المقبل مع أحمد حلمى: مفاجأة كبيرة وعمل غير متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هند صبرى عن فيلمها المقبل مع الفنان أحمد حلمي والتي تستعد له خلال الفترة الحالية بقولها: "متشوقة جداً لتجربتى مع أحمد حلمى خاصة إنه الوحيد اللى لسه ما اشتغلتش معاه يعني اشتغلنا انا وكريم عبد العزيز وأحمد عز والسقا ، كمان هنيدى اشتغلنا سوا في الإذاعة".

استكملت هند صبرى: "فيلم أحمد حلمى اللى جاي هيكون مفاجأة وما اقدرش أقول غير كده، وهو عمل مش متوقع بالمرة ".

هذا وتحل الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الآن وحتى السابعة مساء مساء الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء فى حلقة خاصة تتطرق فيها إلى كواليس أبرز أعمالها على مدار مسيرة مميزة تألقت فيها ما بين السينما والدراما. كما تتطرق إلى كواليس أعمالها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد نشاطا كبيرة.

وشاركت هند صبري فى عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والهامة، منها "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001، "عايز حقي" و"إزاى البنات تحبك" عام 2003، "حالة حب" و"أحلى الأوقات" عام 2004، "ويجا" و"بنات وسط البلد" عام 2005، "عمارة يعقوبيان" و"لعبة الحب" و"ملك وكتابة" عام 2006، "الجزيرة" و"التوربينى" عام 2007 "جنينة الأسماك" عام 2008، "إبراهيم الأبيض" عام 2009، "أسماء" عام 2011، "الجزيرة 2" عام 2014، "الكنز" بجزئيه الأول والثانى، "الممر" و"الفيل الأزرق 2" عام 2019، "كيرة والجن" و"فضل ونعمة" عام 2022.

وفى الدراما التليفزيونية قدمت هند صبرى عددا من المسلسلات منها "بعد الفراق" عام 2009، "عاوزة اتجوز" عام 2010، "فرتيجو" عام 2012، "امبراطورية مين" عام 2014، "حلاوة الدنيا" عام 2017، "هجمة مرتدة" عام 2021، "البحث عن علا" عام 2022، وتنتظر عرض مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة إياد نصار، جومانا مراد وماجد المصرى.