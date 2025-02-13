شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تتألق بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير احتفالاً بـ عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

خضعت النجمة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة تألقت فيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان أحمر أنيق، وذلك احتفالاً بمناسبة عيد الحب الذى يتزامن مع غد الجمعة الموافق 14 فبراير، ونشرت عبير الصور على حسابها بموقع إنستجرام معلقة: "هابي فلانتين يا حلوين".

وتعمل عبير صبرى على تصوير أكثر من عمل جديد من أجل العرض فى شهر رمضان المقبل الذى تعود له بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "جميلة" مع النجمة ريهام حجاج وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه فى شهر رمضان 2023.

عبير صبرى قدمت مؤخراً مسلسل حدوتة منسية الذى عرض قبل شهر رمضان الماضي، وشارك فى بطولة العمل سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين.

وسبق وعرض للنجمة عبير صبرى فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



عبير صبري فى جلسة تصوير بمناسبة الفلانتين



عبير صبري فى جلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الحب



جلسة تصوير لعبير صبرى بالاحمر احتفالا بعيد الحب



عبير صبرى تستقبل عيد الحب بالاحمر